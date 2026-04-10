Перемирие с Ираном вызвало истерику в США

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о перемирии с Ираном вызвало настоящую истерику у сторонников войны в Штатах, пишет журнал Responsible Statecraft.
«После того как президент Дональд Трамп во вторник вечером объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном, среди самых ярых сторонников войны вовсю разворачивался сеанс медиатерапии, посвященный стадиям горя — в частности, гневу и отрицанию», — говорится в материале.
Как пишет издание, американские эксперты — от телеведущих до бывших военных, близких к Белому дому, — в порывах гнева выступали за продолжение войны и уничтожение ИРИ. При этом аргументация некоторых из них была крайне искажена, поясняет журнал.
«Кто-нибудь, вызовите врача, эти ребята сейчас взорвутся», — сыронизировал автор.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо росли в большинстве стран мира.
В среду ночью президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.