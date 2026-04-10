Представители российского посольства в Лондоне усомнились в заявлениях британской стороны о якобы слежке ВМС за подводной лодкой России на Крайнем Севере.
Заявление дипмиссии публикует РИА Новости.
«Ни поверить, ни проверить это заявление, понятно, невозможно. На то оно, по-видимому, и рассчитано», — указано в документе.
Дипломаты добавили, что Россия не угрожает подводной инфраструктуре Британии.
Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что российские подлодки якобы угрожают судоходству в Северной Атлантике. Об этом писало агентство Reuters.
Биография Джона Хили
У России с Великобританией отношения в последнее время довольно натянутые, а летом 2025 года британское правительство даже объявило РФ «непосредственной и неотложной угрозой». В данном контексте особую роль играет министр обороны Англии Джон Хили: в материале собрали главную информацию об этом чиновнике, выступающем с резкими заявлениями в адрес российской армии.