Трамп призвал Иран не взимать плату за проход через Ормузский пролив

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал Иран не взимать плату за проход танкеров через Ормузский пролив.

«Лучше бы это было не так. А если это так, им лучше сейчас же прекратить», — заявил он в Truth Social.

Ранее замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что Ормузский пролив открыт для прохода, в том числе американских судов, но лишь с согласия Тегерана и при отсутствии враждебного поведения.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал, что Иран выведет управление Ормузским проливом на новый этап.

