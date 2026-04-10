Лебедев: на Камчатке пропала группа из семи туристов

В природном парке Камчатки пропала группа из семи туристов, которым грозит смертельная опасность из-за погодных условий, сообщил краевой министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.
Как написал Лебедев в социальной сети «ВКонтакте», 28 марта девять путешественников вышли на запланированный маршрут в Налычевском парке, после чего разделились. Семеро из них отправились по несокращённому пути и вскоре перестали выходить на связь.
Представители экстренных служб пояснили, что у пропавшей части отряда отсутствует палатка.
На данный момент поисковые отряды уже выдвинулись в район предполагаемого нахождения людей сразу по трём направлениям.
Сотрудники экстренных служб обследуют Авачинский и Корякский перевалы на снегоходах. Тем временем инспекторы парка осматривают территорию у водопада, где группу видели в последний раз, а в полной готовности находятся резервные силы службы охраны лесов.
В Пермском крае 27 февраля организовали поиск пяти туристов на снегоходах из Уфы, которые перестали выходить на связь 24 февраля в районе деревни Золотанки. Данная группа не была зарегистрирована.
1 марта поиски были завершены: четыре туриста погибли, ещё один был найден и госпитализирован.