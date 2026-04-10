Посольство Ирана в ЮАР предложило Трампу надеть собачий поводок на Израиль

Иранское посольство в ЮАР сравнило Израиль с бешеной собакой, которой нужен поводок для безопасности других стран.
«Трамп, если у вас нет поводка для бешеной собаки, Израиля, может, нам вам его купить?» — заявили дипломаты в X 8 апреля.
Тем временем глава израильского Минфина Бецалель Смотрич призвал расширить границы государства за счёт сектора Газа, Ливана и Сирии.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.