Трамп обвинил Иран в нарушении договорённостей по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп заявил, что действия Тегерана по обеспечению транзита нефти через Ормузский пролив нарушают условия двухнедельного перемирия.
Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
Трамп остался крайне недоволен тем, как иранская сторона выполняет обязательства по пропуску коммерческих судов.
Он заявил, что текущая ситуация с транспортировкой энергоресурсов в регионе абсолютно не соответствует ранее достигнутым мирным договорённостям.
«Иран из рук вон плохо… справляется с обеспечением прохода нефти… Это не соответствует нашим договорённостям!» — написал Трамп.
Ранее Трамп призвал Иран не взимать плату за проход танкеров через Ормузский пролив.
9 апреля замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что Ормузский пролив открыт для прохода, в том числе американских судов, но лишь с согласия Тегерана и при отсутствии враждебного поведения.
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал, что Иран выведет управление Ормузским проливом на новый этап.