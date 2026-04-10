Стало известно, будут ли срочники из Приангарья служить в новых регионах РФ

IrkutskMedia, 10 апреля. Граждан, призванных в ходе весенней кампании на срочную службу, не будут направлять в войсковые части, расположенные на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей или для участия в этих регионах в СВО. Об этом заявил Военный комиссар Приангарья полковник Андрей Буданов.