Стало известно, будут ли срочники из Приангарья служить в новых регионах РФ

IrkutskMedia, 10 апреля. Граждан, призванных в ходе весенней кампании на срочную службу, не будут направлять в войсковые части, расположенные на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей или для участия в этих регионах в СВО. Об этом заявил Военный комиссар Приангарья полковник Андрей Буданов.
Он добавил, что единственным исключением будут ситуации, когда призывник самостоятельно пожелает заменить срочную службу на контрактную.
Напомним, что более 2,5 тысячи призывников из Иркутской области планируется отправить для прохождения срочной службы в войска РФ в весенний период. Сегодня состоится первая отправка с областного призывного пункта.