WSJ: делегация Ирана прибыла в Пакистан для переговоров по конфликту с США

Об этом журналисты американского издания сообщают со ссылкой на осведомлённые источники.
Представители Ирана прилетели в Исламабад поздно вечером в четверг, 9 апреля.
Авторы материала уточнили, что переговорную группу официально возглавляют министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
«Иранская делегация прибыла в пакистанский город Исламабад… для переговоров по разрешению конфликта с США», — сообщили собеседники газеты.
Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправятся в столицу Пакистана Исламабад для переговоров по Ирану.