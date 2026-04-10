WSJ: делегация Ирана прибыла в Пакистан для переговоров по конфликту с США

Иранская делегация прибыла в Пакистан для проведения переговоров по урегулированию конфликта с США, утверждает газета Wall Street Journal.

Об этом журналисты американского издания сообщают со ссылкой на осведомлённые источники.

Представители Ирана прилетели в Исламабад поздно вечером в четверг, 9 апреля.

Авторы материала уточнили, что переговорную группу официально возглавляют министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

«Иранская делегация прибыла в пакистанский город Исламабад… для переговоров по разрешению конфликта с США», — сообщили собеседники газеты.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправятся в столицу Пакистана Исламабад для переговоров по Ирану.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше