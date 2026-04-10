Марочко: ВСУ пытаются давить на оборону ВС РФ у харьковской Григоровки

ЛУГАНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины серьезно активизировались на харьковском участке и пытаются давить на оборону российских сил у Григоровки Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Наблюдается активизация вооруженных формирований Украины выше Колодезного — северо-западнее, в районе населенного пункта Григоровка. В целом могу сказать, что здесь довольно-таки серьезно активизировался противник и пытается давить на наши оборонительные рубежи», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военнослужащие ВС РФ почти на 6 км вклинились в оборону Вооруженных сил Украины на участке Ольховатка — Колодезное Харьковской области. По его словам, Киев усилил контратаки у Колодезного после продвижения армии РФ на данном участке и закрепления на новых позициях.