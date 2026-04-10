Марочко: ВСУ пытаются давить на оборону ВС РФ у харьковской Григоровки

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военнослужащие ВС РФ почти на 6 км вклинились в оборону Вооруженных сил Украины на участке Ольховатка — Колодезное Харьковской области. По его словам, Киев усилил контратаки у Колодезного после продвижения армии РФ на данном участке и закрепления на новых позициях.