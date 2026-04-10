Politico: встреча Трампа и Рютте в Белом доме состояла из оскорблений

Встреча лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа с руководителем НАТО Марком Рютте состояла из потока оскорблений в адрес генсека альянса.

Встреча лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа с руководителем НАТО Марком Рютте состояла из потока оскорблений в адрес генсека альянса.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.

«Встреча Трампа с Рютте в Белом доме в среду “прошла наперекосяк”, — заявил один европейский чиновник изданию Politico, описав разговор как “ничего, кроме потока оскорблений”, — указано в публикации.

Источник издания отмечает, что Трамп использовал встречу как возможность высказать негатив о неготовности НАТО принять участие в войне с Ираном.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о разочаровании Трампа в союзниках по НАТО.

Он также сказал, что ряд государств Североатлантического альянса действительно провалили проверку на лояльность, отказавшись помочь Вашингтону в конфликте с Ираном.

Трамп заявил, что в НАТО ничего не понимают, пока на альянс не окажут давление.

