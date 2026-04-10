Politico: встреча Трампа и Рютте в Белом доме состояла из оскорблений

Встреча лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа с руководителем НАТО Марком Рютте состояла из потока оскорблений в адрес генсека альянса.
Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.
«Встреча Трампа с Рютте в Белом доме в среду “прошла наперекосяк”, — заявил один европейский чиновник изданию Politico, описав разговор как “ничего, кроме потока оскорблений”, — указано в публикации.
Источник издания отмечает, что Трамп использовал встречу как возможность высказать негатив о неготовности НАТО принять участие в войне с Ираном.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о разочаровании Трампа в союзниках по НАТО.
Он также сказал, что ряд государств Североатлантического альянса действительно провалили проверку на лояльность, отказавшись помочь Вашингтону в конфликте с Ираном.
Трамп заявил, что в НАТО ничего не понимают, пока на альянс не окажут давление.