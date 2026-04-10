Аэропорты Саратова и Пензы приостановили работу

Международный аэропорт Гагарин в Саратове вновь закрыли для гражданской авиации, временные ограничения также введены в аэропорту Пензы.
Об этом сообщили представители Росавиации.
Аэропорт Саратова снова приостановил работу вскоре после недавнего возвращения к штатному режиму работы. Также временные ограничения ввели в аэропорту Пензы.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчёркивается в сообщении.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.