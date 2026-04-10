Tasnim: переговоры Ирана с США невозможны, пока продолжаются атаки на Ливан

Планируемые в Исламабаде переговоры между представителями Иран и США не будут начаты до тех пор, пока американская сторона не выполнит свои обязательства, связанные с прекращением боевых действий в Ливане. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на осведомлённый источник.