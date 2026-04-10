Tasnim: переговоры Ирана с США невозможны, пока продолжаются атаки на Ливан

Иран не станет участвовать в переговорах, пока не прекратятся атаки Израиля и США по Ливану.

Источник: Аргументы и факты

Планируемые в Исламабаде переговоры между представителями Иран и США не будут начаты до тех пор, пока американская сторона не выполнит свои обязательства, связанные с прекращением боевых действий в Ливане. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на осведомлённый источник.

По имеющейся информации, переговорный процесс фактически приостановлен, так как Тегеран ожидает конкретных шагов от Вашингтона по обеспечению прекращения огня. Также подчёркивается, что важным условием остаётся прекращение атак со стороны израильских сил.

Кроме того, источник агентства опроверг сообщения о том, что иранская делегация уже прибыла в пакистанскую столицу. По его словам, подобные сведения не соответствуют действительности и не отражают текущего положения дел вокруг подготовки переговоров.

Ранее Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) объявили о начале авиаударов по позициям ливанского формирования «Хезболла», используемым для запуска ракет, на территории Ливана.

