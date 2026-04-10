Песков заявил, что пасхальное перемирие заранее не обговаривалось с США и Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал объявленное Москвой пасхальное перемирие. Режим прекращения огня продлится с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Как отметил Дмитрий Песков, перемирие заранее не обговаривалось с США и Украиной. Такое пояснение он дал в беседе с ТАСС.
Представитель Кремля также отрицательно ответил на вопрос, связано ли перемирие с возобновлением переговоров по урегулированию конфликта. Инициатива РФ — отдельное от этого процесса решение.
По словам нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, Киев тоже готов объявить пасхальное перемирие. Таким комментарием он отреагировал на объявление Россией режима прекращения огня. Зеленский подчеркнул, что Киев готов пойти на аналогичный шаг. Он отметил, что людям «нужна Пасха без угроз».