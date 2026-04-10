Песков заявил, что пасхальное перемирие заранее не обговаривалось с США и Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал объявленное Москвой пасхальное перемирие. Режим прекращения огня продлится с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Как отметил Дмитрий Песков, перемирие заранее не обговаривалось с США и Украиной. Такое пояснение он дал в беседе с ТАСС.