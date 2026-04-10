Дмитриев: Стармер перекладывает вину за провал энергетической политики

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытается переложить на других ответственность за неудачную энергетическую политику.
«Проваливаясь во всем, Стармер, как всегда, пытается переложить ответственность за свою провальную энергетическую политику на других. Он не [Уинстон] Черчилль», — написал он в X.
Так Дмитриев прокомментировал новость, что британский политик недоволен нестабильностью цен счетов за электроэнергию у европейских семей.