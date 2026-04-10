Tasnim: переговоры Ирана с США не начнутся, пока не прекратятся атаки на Ливан

Намеченные переговоры между иранскими и американскими представителями не начнутся, пока Вашингтон не выполнит обещания по прекращению боевых действий Израиля против Ливана.

Об этом пишет Tasnim, ссылаясь на источники.

«Пока Соединённые Штаты не выполнят свои обязательства по прекращению огня в Ливане, а сионистский режим продолжит свои атаки, переговоры приостановлены», — указано в публикации.

Источник также опроверг информацию о прибытии иранских переговорщиков в столицу Пакистана.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что иранская делегация прибыла в Пакистан для проведения переговоров по урегулированию конфликта с США.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
