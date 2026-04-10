Сальдо назвал предпологаемую цель атаки ВСУ на сухогруз в Азовском море

«Вот, видимо, тот беспилотник, который поразил это судно, не нашел военную цель и уже на исходе был вынужден — это я предполагаю так, следствие больше скажет, — поразил именно обычное гражданское судно. Поэтому опасность судоходства, она остается. Мы видим, что противник даже в Средиземном море поразил наш газовоз. Они (ВСУ — ред.) пытаются атаковать в международных водах суда, везущие различного вида грузы», — сказал Сальдо.
Сальдо 5 апреля сообщил, что сухогруз типа «Волго-Балт», атакованный украинским БПЛА, потерпел крушение в Азовском море. Экипаж покинул судно и смог добраться до берега. Капитан сухогруза был госпитализирован, остальным морякам оказана помощь амбулаторно. Старший помощник капитана погиб, судьба еще двух человек оставалась неизвестной. Сальдо 9 апреля сообщил РИА Новости, что сухогруз, на борту которого находилось три тысячи тонн пшеницы, отбуксирован к берегу Кубани. Двое моряков, которые считались пропавшими без вести, были найдены погибшими на борту.