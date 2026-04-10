Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин: регионы получат 10 млрд рублей на IT в здравоохранении

Правительство выделит 84 регионам страны 10 млрд рублей на развитие информационных технологий в сфере здравоохранения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом глава кабинета министров рассказал в ходе заседания правительства.

Выделенные средства направят на налаживание взаимодействия медицинских баз данных и внедрение электронного документооборота с применением искусственного интеллекта. Ожидается, что финансирование также поможет расширить функционал профильных сервисов на портале «Госуслуги».

Политик пояснил, что данные меры призваны снизить административную нагрузку на врачей и ускорить оказание помощи пациентам. Он подчеркнул важность создания единого цифрового контура по всей стране, включая новые субъекты.

Ранее Мишустин заявил, что правительство направит шести российским регионам более 2 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения.