Мишустин: регионы получат 10 млрд рублей на IT в здравоохранении

Правительство выделит 84 регионам страны 10 млрд рублей на развитие информационных технологий в сфере здравоохранения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Об этом глава кабинета министров рассказал в ходе заседания правительства.
Выделенные средства направят на налаживание взаимодействия медицинских баз данных и внедрение электронного документооборота с применением искусственного интеллекта. Ожидается, что финансирование также поможет расширить функционал профильных сервисов на портале «Госуслуги».
Политик пояснил, что данные меры призваны снизить административную нагрузку на врачей и ускорить оказание помощи пациентам. Он подчеркнул важность создания единого цифрового контура по всей стране, включая новые субъекты.
Ранее Мишустин заявил, что правительство направит шести российским регионам более 2 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения.