СК: пять человек пострадали при ударе ВСУ по кладбищу в Донецке

Пять мирных жителей пострадали в результате атаки украинского БПЛА на похоронную процессию в Донецке.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя Следственного комитета России.
«Ранения различной степени тяжести получили не менее пяти мирных жителей», — заявил источник агентства.
Пострадавших госпитализировали.
Ранее операторы БПЛА ВСУ атаковали донецкое Южное кладбище во время похоронной процессии. Изначально сообщалось, что повреждения получили здание ритуальный службы и памятники.
