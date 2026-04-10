СК: пять человек пострадали при ударе ВСУ по кладбищу в Донецке

Пять мирных жителей пострадали в результате атаки украинского БПЛА на похоронную процессию в Донецке.

Пять мирных жителей пострадали в результате атаки украинского БПЛА на похоронную процессию в Донецке.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя Следственного комитета России.

«Ранения различной степени тяжести получили не менее пяти мирных жителей», — заявил источник агентства.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее операторы БПЛА ВСУ атаковали донецкое Южное кладбище во время похоронной процессии. Изначально сообщалось, что повреждения получили здание ритуальный службы и памятники.

