Эксперт: делегирование ИИ может привести к атрофии мозга

Постоянное делегирование школьниками своих интеллектуальных функций искусственному интеллекту может негативно сказаться на их мозге. Об этом заявил ТАСС Андрей Григорьев, и. о. заведующего кафедрой общего языкознания Института филологии МПГУ, профессор и доктор филологических наук.
«Безусловно, применение искусственного интеллекта в решении практических задач значительно сокращает время работы, в том числе при создании и редактировании текстов. Однако, поскольку ИИ еще не научился определять степень достоверности информации, возможны ошибки, в том числе там, где необходимо размышлять и делать выбор, особенно в нестандартных ситуациях. Более того, постоянное делегирование человеком своих интеллектуальных функций искусственному интеллекту приводит к атрофии человеческого мозга, в котором деградируют нейронные связи», — отметил Григорьев.
Эксперт подчеркнул важность базовой грамотности для современных школьников, призвав их сначала самостоятельно освоить работу с текстом и правила орфографии и пунктуации. Лишь затем, по мере необходимости, можно прибегать к помощи ИИ. Он добавил, что без этих навыков использование искусственного интеллекта в образовательном процессе может оказаться более вредным, чем полезным.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов также поднимал вопрос об осторожном использовании информационных технологий и ИИ в образовании, подчеркивая, что они не должны заменять традиционное обучение.
Ранее Великобритания выпустила жесткие правила для детей до пяти лет — никакого искусственного интеллекта.