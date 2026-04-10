Парламент Венесуэлы принял закон о горнодобывающей промышленности

КАРАКАС, 10 апреля. /ТАСС/. Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно приняла Органический закон о горнодобывающей промышленности. Трансляцию пленарного заседания парламента вел телеканал Venezolana de Televisi? n.
«Закон объявляется принятым и направляется в Конституционную палату Верховного суда для рассмотрения органического характера данного законодательного акта», — заявил спикер парламента Хорхе Родригес.
Этот правовой акт был разработан с целью модернизации, регулирования и укрепления работ горнодобывающей промышленности на территории страны и стимулирования экономического развития боливарианской республики. Он также устанавливает, что ресурсы венесуэльской земли должны использоваться для благосостояния народа.
Закон предоставляет возможность отечественным, иностранным, государственным и частным компаниям вести добычу золота и других полезных ископаемых со сроком действия концессий, не превышающим 30 лет, и возможностью продления на два 10-летних периода.