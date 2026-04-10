Парламент Венесуэлы принял закон о горнодобывающей промышленности

Документ устанавливает тот факт, что ресурсы республики должны использоваться для благосостояния народа.

КАРАКАС, 10 апреля. /ТАСС/. Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно приняла Органический закон о горнодобывающей промышленности. Трансляцию пленарного заседания парламента вел телеканал Venezolana de Televisi? n.

«Закон объявляется принятым и направляется в Конституционную палату Верховного суда для рассмотрения органического характера данного законодательного акта», — заявил спикер парламента Хорхе Родригес.

Этот правовой акт был разработан с целью модернизации, регулирования и укрепления работ горнодобывающей промышленности на территории страны и стимулирования экономического развития боливарианской республики. Он также устанавливает, что ресурсы венесуэльской земли должны использоваться для благосостояния народа.

Закон предоставляет возможность отечественным, иностранным, государственным и частным компаниям вести добычу золота и других полезных ископаемых со сроком действия концессий, не превышающим 30 лет, и возможностью продления на два 10-летних периода.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше