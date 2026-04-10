SHOT: над Волгоградом прогремела серия взрывов из-за атаки дронов

Серия взрывов прогремела над Волгоградом в ходе работы систем противовоздушной обороны по украинским беспилотникам.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Местные жители зафиксировали гул и от пяти до семи взрывов в южной части города. Беспилотные летательные аппараты двигались на низкой высоте вдоль русла Волги, а звуки их моторов были слышны даже в соседнем Волжском.
От громких звуков в жилых кварталах сработали автомобильные сигнализации.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропортах Краснодара, Волгограда и Геленджика.