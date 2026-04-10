Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SHOT: над Волгоградом прогремела серия взрывов из-за атаки дронов

Серия взрывов прогремела над Волгоградом в ходе работы систем противовоздушной обороны по украинским беспилотникам.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители зафиксировали гул и от пяти до семи взрывов в южной части города. Беспилотные летательные аппараты двигались на низкой высоте вдоль русла Волги, а звуки их моторов были слышны даже в соседнем Волжском.

От громких звуков в жилых кварталах сработали автомобильные сигнализации.

Ранее временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропортах Краснодара, Волгограда и Геленджика.