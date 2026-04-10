Израиль заявил об уничтожении около десяти пусковых ракетных установок

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что начала наносить удары по пусковым площадкам ливанского движения «Хезболлах» в Ливане.
«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в качестве оперативного ответа уничтожила около десяти пусковых установок, которые вечером выпустили ракеты по северному Израилю. В настоящий момент ЦАХАЛ продолжает искать и обезвреживать дополнительные пусковые установки», — говорится в сообщении пресс-службы армии.
В публикации не уточняется точное место поражения установок, однако прикреплено видео ударов.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном с целью разоружения шиитского движения «Хезболлах» и установления мира между странами.