Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль заявил об уничтожении около десяти пусковых ракетных установок

ЦАХАЛ заявила об уничтожении ракетных установок, атаковавших Израиль.

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении приблизительно десяти пусковых ракетных установок, с которых велись атаки севера Израиля.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что начала наносить удары по пусковым площадкам ливанского движения «Хезболлах» в Ливане.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в качестве оперативного ответа уничтожила около десяти пусковых установок, которые вечером выпустили ракеты по северному Израилю. В настоящий момент ЦАХАЛ продолжает искать и обезвреживать дополнительные пусковые установки», — говорится в сообщении пресс-службы армии.

В публикации не уточняется точное место поражения установок, однако прикреплено видео ударов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном с целью разоружения шиитского движения «Хезболлах» и установления мира между странами.