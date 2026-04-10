Стармер высказался за энергетическую независимость Великобритании

Премьер Соединенного Королевства в качестве одного из способов достижения этой цели назвал наращивание инвестиций в возобновляемые источники энергии.

ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. Война США и Израиля против Ирана должна стать для Великобритании крайней чертой, после которой она должна добиваться независимости в сфере энергетики. Такое мнение премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер высказал в колонке для газеты The Guardian.

«Великобританию почти два десятилетия сотрясают кризисы», — написал он, упомянув мировой финансовый кризис 2008 года, последовавшую за ним политику жесткой экономии, выход из ЕС, пандемию COVID-19, некомпетентность его предшественников и конфликт на Украине.

«Война в Иране теперь должна стать рубежом, потому что-то, как мы выйдем из этого кризиса, определит всех нас на целое поколение. И вместо того чтобы надеяться вернуться в мир 2008 года, мы проложим новый путь для Великобритании — путь, который укрепит нашу энергетику, нашу оборону и нашу экономическую безопасность в новую эпоху», — пообещал Стармер.

Одним из путей решения этой проблемы Стармер назвал наращивание инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше