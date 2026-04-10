Марочко сообщил, что ВС РФ выровняли 10 км фронта у Амбарного

ЛУГАНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие ВС РФ выровняли 10 км линии фронта у Амбарного Харьковской области на участке Амбарное — Чугуновка, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«В районе Амбарного Харьковской области наши военнослужащие продолжают выполнять задачи специальной военной операции. Здесь выровнена линия боевого соприкосновения на участке порядка 10 км — это район Амбарное — Чугуновка», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что бойцы ВС РФ частично выдавили украинских военных с восточных окраин Амбарного, Киев пытается удержать населенный пункт.