В США раскрыли, что Трамп сделает с Нетаньяху

«В ближайшие недели, по мере того как Трамп будет вести переговоры с Ираном о потенциальном соглашении, могут возникнуть новые разногласия с Нетаньяху», — говорится в публикации.
При этом, поясняет газета, не желая публично сильно расходиться в позициях с американским лидером, израильский премьер, скорее всего, в частном порядке будет добиваться от Трампа более жестких переговоров с Ираном — и, в случае необходимости, даже продолжения войны.
По словам старшего научного сотрудника Института Ближнего Востока Натана Сакса, цель Нетаньяху заключается в том, чтобы снизить давление со стороны Вашингтона, не отказываясь от военных целей в Ливане.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо росли в большинстве стран мира.
В среду ночью президент американский лидер заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.