Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США раскрыли, что Трамп сделает с Нетаньяху

NYT: Трамп может поругаться с Нетаньяху из-за позиции по Ирану.

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может поругаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за его позиции по мирному соглашению с Ираном, пишет New York Times.

«В ближайшие недели, по мере того как Трамп будет вести переговоры с Ираном о потенциальном соглашении, могут возникнуть новые разногласия с Нетаньяху», — говорится в публикации.

При этом, поясняет газета, не желая публично сильно расходиться в позициях с американским лидером, израильский премьер, скорее всего, в частном порядке будет добиваться от Трампа более жестких переговоров с Ираном — и, в случае необходимости, даже продолжения войны.

По словам старшего научного сотрудника Института Ближнего Востока Натана Сакса, цель Нетаньяху заключается в том, чтобы снизить давление со стороны Вашингтона, не отказываясь от военных целей в Ливане.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо росли в большинстве стран мира.

В среду ночью президент американский лидер заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше