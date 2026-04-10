Отец Илона Маска считает, что Европа потеряла связь с реальностью

Эррол Маск отметил, что подходы европейских лидеров «стали неактуальными».

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Европейские лидеры совершенно потеряли связь с реальностью, их подходы больше не актуальны. Такое мнение в интервью ТАСС выразил международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций Эррол Маск.

«Европейские лидеры совершенно потеряли связь с реальностью, за исключением, возможно, главы НАТО, который согласен с [президентом США Дональдом] Трампом во всем. Так что Европа во многих отношениях стала неактуальной, потому что там лидеры — не лидеры. Никто толком не знает, кто они такие», — отметил он.

«Но когда вы говорите о таком человеке, как Трамп и [президент РФ Владимир] Путин, которые приходят к соглашению, да, это, безусловно, имеет смысл для меня. Они могли бы это сделать, — продолжил Маск. — Когда вы спрашиваете меня о Трампе и Путине, я говорю “да”. Вы спрашиваете меня о Трампе и женщине из Европейского союза или о британском премьер-министре — нет».

Полный текст интервью будет опубликован в ближайшие дни.

Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше