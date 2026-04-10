Гастроэнтеролог Кашух объяснила, как правильно выходить из Великого поста

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT объяснила, как правильно выходить из Великого поста.
«Организм приспосабливается к постному питанию. Такой рацион в целом похож на диеты, которые обычно рекомендуют при патологиях пищеварения. Так что нет единой принятой концепции, как правильно выходить из поста. Когда человек возвращается к привычному рациону, он по сути делает его более разнообразным. Чтобы было комфортно, действовать лучше постепенно», — отметила врач.
Она призвала ориентироваться на самочувствие, отметив, что универсальной схемы не существует.
«Кто-то в первый день после поста съест много животной пищи и не почувствует дискомфорта, а кто-то даже после нежирного куриного мяса и творога ощутит тяжесть в животе. У людей с заболеваниями поджелудочной железы и желчного пузыря обилие жирной пищи может привести к обострению панкреатита, холецистита, тяжести в животе, диарее или, наоборот, запорам», — уточнила Кашух.
При этом она заявила, что одна из возможных стратегий выхода из поста может выглядеть так: в первую неделю к постному рациону добавляются молочные продукты и яйца, на второй неделе — рыба и птица, затем умеренное количество красного мяса и более привычные смешанные блюда.
«Особое внимание стоит уделить размеру порций: сначала съесть небольшую часть от того объёма, к которому привыкли до поста. Даже если съесть меньше обычного, может появиться тяжесть в животе: животный белок плотный, так что с непривычки чувство насыщения наступает быстрее», — уточнила врач.
В целом пищеварительная система эволюционно запрограммирована быстро адаптироваться к смене рациона, добавила Кашух.
«Ей не нужно давать время, особенно если человек здоров. Универсальный совет для всех может быть только один — не переедать. Умение вовремя заметить сытость и остановиться — это признак здорового пищевого поведения», — заключила врач.
Ранее православный священник протоиерей Александр Ильяшенко заявил, что в Великий четверг Страстной седмицы верующим следует быть в храме Божьем, а не заниматься мелкой домашней работой.