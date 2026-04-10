Трамп: ситуация с нефтью скоро нормализуется независимо от позиции Ирана

Президент США Дональд Трамп отметил, что ему не важно, будет ли Иран помогать в восстановлении поставок нефти.

Источник: Аргументы и факты

Поставки нефти в мире в скором времени восстановятся до прежнего уровня вне зависимости от позиции иранской стороны, заявил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома также поднял тему ядерного оружия.

«Благодаря мне у Ирана никогда не будет ядерного оружия, и поставки нефти очень скоро возобновятся с помощью или без помощи Ирана, мне это совершенно неважно», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Кроме того, американский лидер раскритиковал газету The Wall Street Journal за статью, в которой говорилось, что в конфликте с Исламской Республикой он «объявил преждевременную победу».

«Это действительно победа, и в ней нет ничего преждевременного», — добавил глава государства.

Напомним, 8 апреля премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен по итогам заседания правительства страны предупредил, что цены на энергию в Нидерландах будут оставаться высокими еще несколько месяцев в связи с последствиями боевых действий на Ближнем Востоке. Он обратил внимание, что даже достигнутое перемирие не приведет к быстрому снижению стоимости.

