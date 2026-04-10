Куклачев рассказал о спасении кошек из зоны специальной военной операции

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. На передовой находится много кошек, их спасают бойцы специальной военной операции (СВО) и передают в Театр кошек, где они становятся полноценными артистами, рассказал РИА Новости основатель театра, народный артист РСФСР Юрий Куклачев.
«На передовой, оказывается, очень много кошек из-за большого количества крыс. Кошек на передовой спасают и передают нам маленьких котят. Совсем недавно в нашем театре начал выступать котенок. Так что у нас прямая связь с бойцами, мы их поддерживаем», — сказал он.
В июле 2025 года в пресс-службе столичного департамента культуры рассказали РИА Новости, что трех котов из зоны СВО приняли на «службу» в Театр кошек Куклачева. В ведомстве отмечали, что благодаря бойцам и волонтерам животные получили второй шанс на жизнь — котов вывезли из районов под Курском и из Донецкой Народной Республики.