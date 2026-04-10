СМИ: ЦАХАЛ перехватила выпущенную по Ашдоду ракету «Хезболлах»

«ЦАХАЛ перехватила ракету “Хезболлах”, выпущенную по Ашдоду… О пострадавших не сообщается», — говорится в сообщении издания.
По данным газеты, из-за падения обломков после перехвата ракеты прозвучал сигнал воздушной тревоги в Тель-Авиве и других городах в центральной части Израиля.
В четверг пресс-служба израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение шиитского движения «Хезболлах» и установление мира между двумя государствами.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США, включая остановку боевых действий в Ливане, движение «Хезболлах» приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.