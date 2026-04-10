Президент Кубы заявил, что США не вправе требовать его ухода с поста

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что только граждане страны вправе решать вопрос о его пребывании у власти. Он подчеркнул, что любые внешние требования о его отставке являются недопустимыми и не имеют оснований.
По его словам, оценку его деятельности должен давать исключительно кубинский народ. Если жители страны сочтут, что он не справляется со своими обязанностями, тогда, по его мнению, он не должен продолжать занимать пост президента и обязан будет нести ответственность перед обществом.
Диас-Канель также отметил, что США не вправе диктовать Кубе политические решения. Он указал на напряженный характер отношений между двумя странами и подчеркнул, что при такой политике Вашингтон не может претендовать на право выдвигать какие-либо требования Гаване.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Куба будет «следующей» для США, по его словам, речь идёт о «коротком промежутке времени». Трамп отметил, что Куба оказалась «в состоянии упадка», но не сказал, что имеет в виду.