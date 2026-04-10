Суд оставил депутата Оганесяна под стражей, отклонив залог в 10 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока продлил арест депутата Законодательного собрания Приморья от КПРФ Артавазда Оганесяна. Об этом сообщает пресс-служба суда. Ему грозит до восьми лет лишения свободы за сбыт 50 кг ртути.
«Изучив представленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу об обоснованности продления Оганесяну А. С. срока нахождения под стражей до 13.06.2026 и отказал в изменении указанной меры пресечения на более мягкую меру, о чем просила сторона защиты», — говорится в информационном сообщении.
В ходе заседания следствие ходатайствовало о продлении ареста обвиняемого и других фигурантов дела на два месяца — до 13 июня. Сам депутат и его защитник возражали против этого и просили изменить меру пресечения на домашний арест либо залог в размере до 10 млн рублей.
В деле приморского депутата Оганесяна появился четвёртый обвиняемый.
Под стражу отправлен ещё один участник группировки, продавшей 50 кг ртути за 28 млн рублей.
История задержания.
Напомним, Оганесяна задержали в ноябре 2025 года. По данным следствия, в период с 25 октября по 13 ноября 2025 года фигурант вместе с тремя сообщниками, включая депутата Законодательного собрания Приморья от КПРФ, приобрёл с целью сбыта 50 кг металлической ртути — вещества, отнесённого к ядовитым и строго контролируемым. Впоследствии ртуть была реализована за 350 тысяч долларов США (более 28 млн рублей) покупателю, действовавшему в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия.
Всего под арест были взяты четверо участников преступной группы. Всем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 234 УК РФ — «незаконный сбыт ядовитых веществ, совершённый организованной группой». Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
В феврале 2026 года в одной из камер СИЗО-1 обнаружили мужчину без признаков жизни. Были проведены необходимые реанимационные мероприятия, которые не дали положительного результата. По неподтвержденной информации в СМИ, погибший мог быть фигурантом дела о незаконном сбыте 50 кг ртути.
Артавазд Оганесян занимает в Заксобрании Приморья должность заместителя председателя бюджетного комитета. Считается одним из основных спонсоров КПРФ в Приморье. Его отец — Сейран Оганесян, известный девелопер, чья компания занималась строительством элитного небоскреба ЖК «Аквамарин» на Эгершельде.