Депутат Госдумы прокомментировал ссылку чиновника из Литвы за слова о Крыме

Шеремет назвал цирком на дроте ссылку чиновника из Литвы за слова о Крыме.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал цирком на дроте отправку заместителя главы минздрава Литвы Арномедаса Гальдикаса на Украину из-за ответа на вопрос о Крыме.

Портал LRT сообщил, что глава минздрава Литвы Мария Якубаускене отправит своего заместителя Арномедаса Гальдикаса на Украину, так как чиновник не смог сказать, кому принадлежит полуостров: сначала ответил, что не знает, но под давлением журналистов отнес Крым к Украине.

«Безумие и цирк на дроте. Чиновники Литвы продолжают упражняться в русофобии и подавлении инакомыслия», — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, для того, чтобы понять чей Крым по праву и по духу, нужно всего лишь один раз посетить полуостров.

«Как только они увидят и пообщаются с жителями Крыма, уверен, навсегда отпадут любые сомнения о российском статусе полуострова», — сказал депутат.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше