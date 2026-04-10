Портал LRT сообщил, что глава минздрава Литвы Мария Якубаускене отправит своего заместителя Арномедаса Гальдикаса на Украину, так как чиновник не смог сказать, кому принадлежит полуостров: сначала ответил, что не знает, но под давлением журналистов отнес Крым к Украине.
«Безумие и цирк на дроте. Чиновники Литвы продолжают упражняться в русофобии и подавлении инакомыслия», — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, для того, чтобы понять чей Крым по праву и по духу, нужно всего лишь один раз посетить полуостров.
«Как только они увидят и пообщаются с жителями Крыма, уверен, навсегда отпадут любые сомнения о российском статусе полуострова», — сказал депутат.
