Депутат Госдумы прокомментировал ссылку чиновника из Литвы за слова о Крыме

Портал LRT сообщил, что глава минздрава Литвы Мария Якубаускене отправит своего заместителя Арномедаса Гальдикаса на Украину, так как чиновник не смог сказать, кому принадлежит полуостров: сначала ответил, что не знает, но под давлением журналистов отнес Крым к Украине.