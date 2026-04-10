Буданов: покинувшие Украину граждане не хотят возвращаться назад

Признанный в России террористом глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что уехавшие с Украины граждане не стремятся возвращаться назад.

Его слова передаёт «Новости.Live».

«Статистика свидетельствует о том, что значительная часть украинцев пока не желают возвращаться», — говорится в публикации.

Ранее Буданов признал массовое нежелание украинцев участвовать в боевых действиях.

В декабре прошлого года Госпогранслужба Украины сообщила о массовом выезде граждан из страны в Польшу во время праздников.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография нового главы офиса президента Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Новый глава офиса президента Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше