Буданов: покинувшие Украину граждане не хотят возвращаться назад

Признанный в России террористом глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что уехавшие с Украины граждане не стремятся возвращаться назад.
Его слова передаёт «Новости.Live».
«Статистика свидетельствует о том, что значительная часть украинцев пока не желают возвращаться», — говорится в публикации.
Ранее Буданов признал массовое нежелание украинцев участвовать в боевых действиях.
В декабре прошлого года Госпогранслужба Украины сообщила о массовом выезде граждан из страны в Польшу во время праздников.
* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Узнать больше по теме
