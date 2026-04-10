Отец Илона Маска рассказал о тайных путешествиях сына по странам

Эррол Маск упомянул, что его дети пользуются своеобразным дипломатическим иммунитетом при перемещениях. Это помогает не привлекать внимание к своему присутствию в той или иной стране. Особенно актуально это для Илона.
«Он недавно приезжал в ЮАР, и никто об этом не знал. Он прилетает и улетает. В противном случае возникает слишком много вопросов, слишком много критики со стороны компаний, с которыми он связан, что он зря тратит своё время, не выполняет свою работу», — приводит его комментарий ТАСС.
Эррол Маск также подтвердил, что обсуждал с сыном свою последнюю поездку в Россию. Предприниматель не видит ничего плохого в том, чтобы остановиться в таком городе, как Москва.
Ранее Эррол Маск назвал Россию будущим для цивилизованного мира. Бизнесмен поделился впечатлениями от визита в Москву — его поразила «искрящаяся чистота» улиц и миграционная политика.
