Экс-дипломат США заявил о крахе перемирия с Ираном

Соглашение о прекращении огня между Соединёнными Штатами и Ираном больше не действует и не подлежит восстановлению, заявил бывший помощник министра обороны США Час Фриман.

Об этом отставной американский дипломат рассказал в беседе с журналистами РИА Новости.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что продолжение диалога по постоянному мирному соглашению между Ираном и США является необоснованным на фоне массированных израильских ударов по Ливану.

По словам Фримана, риторика Тегерана не оставляет шансов на сохранение режима прекращения огня. Одновременно с этим Белый дом не демонстрирует абсолютно никаких намерений возобновлять мирный диалог.

«Заявления Тегерана указывают на то, что режим прекращения огня уже мёртв. У Вашингтона, похоже, нет плана по его восстановлению», — сказал Фриман.

8 апреля агентство Tasnim со ссылкой на источник писало, что Иран может выйти из мирного соглашения с США, если Израиль продолжит наносить удары по Ливану.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчёркивал, что положение о прекращении огня в Ливане было одним из пунктов соглашения о перемирии.

