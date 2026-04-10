Признанный террористом в России глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* выступил против насильственного присоединения УПЦ к ПЦУ.
«Насильно что-то делать в духовной сфере никогда не приносило результатов», — цитирует его «СТРАНА.ua».
Ранее в российских силовых структурах сообщили, что сотрудники ТЦК отправляют священников УПЦ на передовую. При этом представителей раскольнической ПЦУ украинские военкомы не трогают.
* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
