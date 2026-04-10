Трамп поддержал Орбана в преддверии парламентских выборов в Венгрии

Американский лидер назвал венгерского премьера лидером, «который доказал, что добивается феноменальных результатов».

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь выразил поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в преддверии парламентских выборов в этой европейской стране. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

Президент США назвал венгерского премьера «сильным лидером, который доказал, что добивается феноменальных результатов». «Виктор усердно работает над защитой Венгрии, ростом ее экономики, созданием рабочих мест, продвижением торговли, борьбой с нелегальной иммиграцией и поддержанием закона и порядка», — отметил Трамп, по словам которого отношения между США и Венгрией «достигли новых высот».

«Я был горд поддержать Виктора во время его переизбрания в 2022 году, и для меня честь сделать это снова», — подчеркнул Трамп. Он отметил, что Орбан «никогда не подведет венгерский народ».

Ранее Трамп уже выступал в поддержку действующего премьера Венгрии на предстоящих выборах. Вице-президент США Джей Ди Вэнс 8 апреля завершил двухдневный визит в Будапешт. Во время встречи с Орбаном, а также в ходе публичных мероприятий Вэнс пожелал ему успехов на выборах.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Возглавляемая Орбаном правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» ведет борьбу с оппозиционной партией «Тиса», лидер которой Петер Мадьяр пользуется поддержкой руководства ЕС.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
