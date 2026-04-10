Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Ватанабэ считает, что прекращение огня между США и Ираном очень хрупкое

Вашингтону и Тегерану будет сложно договориться по нескольким вопросам, включая ядерную программу, заявил старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы.

ТОКИО, 10 апреля. /ТАСС/. Нынешнее прекращение огня между США и Ираном очень хрупкое, поскольку им будет сложно договориться по нескольким вопросам, включая ядерную программу Тегерана. Такую точку зрения высказал корреспонденту ТАСС ведущий японский эксперт в области внешней политики, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Цунэо Ватанабэ.

«И США, и Ирану было необходимо объявить о победе перед своими сторонниками, которые не очень довольны любыми уступками своему врагу. Я думаю, это продуктивный способ для них сесть за стол переговоров», — сказал он.

Вместе с тем Ватанабэ полагает, что США и Иран не придут к согласию «по таким спорным вопросам, как ядерная программа Ирана». «Должен признать, что нынешнее прекращение огня очень хрупкое», — заключил эксперт.

Президент США Дональд Трамп объявил 7 апреля о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы и Вашингтон рассматривает в качестве «рабочей основы» для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Глава американской администрации заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по исламской республике не будут наноситься удары. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, посредник между сторонами, пригласил их на переговоры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше