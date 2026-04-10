Ветераны СВО доставили гумпомощь в пострадавший от наводнения Дагестан

В Хасавюртовский и Дербентский районы Дагестана прибыли четыре груза с гуманитарной помощью, которую собрала Ассоциация ветеранов СВО.

Об этом пишет Life.ru.

В качестве помощи ветераны привезли в пострадавшие от наводнения районы питьевую воду, предметы личной гигиены, медикаменты, бензогенераторы и насосы.

«Мы были плечом к плечу на фронте, это братство сохраняем и в мирной жизни», — заявил глава Ассоциации по Северной Осетии Олег Магкеев.

Ранее стало известно, что глава МЧС Александр Куренков прилетел в Махачкалу.

Куренков пообщался с жителями Дагестана, дома которых пострадали от паводков.

Также сообщалось, что самолёт МЧС России доставил в пострадавший от наводнения Дагестан гуманитарную помощь.