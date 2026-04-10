В России начали выпускать автоматные глушители с гравировками-оберегами

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Выпуск линейки дульных тормозов-компенсаторов (ДТК) с гравировками-оберегами для психологической поддержки бойцов СВО, выполненными по технологии смыслового кодирования, начался в России. Об этом ТАСС сообщили в компании-производителе Zavoz.Pro.
«Отечественный производитель оружейного тюнинга и средств маскировки Zavoz.Pro объявляет о запуске уникальной для российского рынка линейки дульных тормозов-компенсаторов (ДТК) закрытого типа (так называемых “банок”). Главной особенностью новых изделий стало нанесение уникальных смысловых гравировок, которые служат психологической точкой опоры для бойцов в экстремальных ситуациях. Подобную технологию смыслового кодирования на оружейных модулях в России не применяет больше никто», — заявили в организации.
В компании отметили, что в основе инновационного подхода лежит известный психологический феномен воздействия информации на подсознание. «Подсознание человека цепляется за визуальные фразы, и они неосознанно, но критически влияют на принятие решений. В условиях боевых действий, где уровень стресса предельно высок, любая паника может стоить жизни. Специалисты Zavoz.Pro пришли к выводу, что иногда человеку нужна буквально одна капля поддержки, короткая фраза или символ, чтобы удержаться от отчаяния, не опустить руки и продолжить борьбу», — говорится в сообщении.
Как пояснили в организации, на корпуса ДТК наносятся специальные гравировки — «короткие мотивирующие надписи, молитвы или значимые орнаменты». «Эти символы работают как мощные информационные коды (мемы в их изначальном, научном понимании), мгновенно считываемые сознанием. ДТК закрытого типа накручивается на ствол оружия, а значит, он всегда находится либо в руках бойца, либо непосредственно перед его глазами. Человек постоянно, раз за разом, считывает то, что написано на “банке”. Это работает как мощный оберег. Боец чувствует себя более защищенным и сильным», — рассказали в компании.
Гравировки не влияют на тактико-технические и маскирующие свойства ДТК. «Изделия по-прежнему безупречно выполняют свою главную функцию — гашение вспышки и снижение звукового давления, но теперь они защищают не только слух и позицию бойца, но и его морально-психологическое состояние», — подчеркнули в Zavoz.Pro.