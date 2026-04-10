Рябков: Россия не собирается уходить из Западного полушария

Россия не намерена покидать Западное полушарие, несмотря на стойкое желание Вашингтона вытеснить её из региона, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Об этом дипломат рассказал в ходе беседы с журналистами в Гаване, передаёт РИА Новости.
По словам Рябкова, Соединённые Штаты буквально одержимы идеей выдавливания Москвы и Пекина из региона. Однако российская сторона сохранит своё присутствие, не обращая внимания на заявления оппонентов.
«Россия не собирается уходить из западного полушария, что бы там ни говорили в Вашингтоне», — сказал Рябков.
Ранее Рябков заявил, что Россия не имеет права оставить Кубу, которая является её ближайшим партнёром в Карибском бассейне. Помощь этой стране будет продолжена.