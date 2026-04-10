Рябков: Россия не может предать Кубу, это исключено

Российская сторона не может предать Кубу, Москва исключает подобный ход событий.
Об этом сказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Мы не можем не то, что бы предать Кубу, это вообще исключено, мы не можем оставить её», — цитирует его РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей выразил поддержку кубинскому народу в деле защиты суверенитета и права на выбор собственного пути развития.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия фиксирует нарастание напряжённости вокруг Кубы.
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».