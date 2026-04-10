Президент Колумбии назвал чудовищным повышение Эквадором пошлин на импорт

МЕХИКО, 10 апреля. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро назвал чудовищным решение Эквадора повысить до 100% торговые пошлины на импорт из его страны.
«Это просто чудовищно, это означает конец Андского пакта для Колумбии. Нам там больше нечего делать», — написал глава государства в X.
В связи с этим Петро поручил министру иностранных дел начать процесс вступления в Южноамериканский общий рынок (MERCOSUR) в качестве полноправного участника. По его словам, Боготе также следует «более активно направить усилия в сторону Карибского бассейна и Центральной Америки».
Ранее Министерство производства, внешней торговли и инвестиций Эквадора объявило о решении повысить с 1 мая пошлины на импорт из Колумбии до 100%. В ведомстве пояснили, что это мера вынужденная и вызвана деятельностью приграничных преступных группировок, занимающихся наркоторговлей, а также отсутствием со стороны Боготы «конкретных и эффективных мер по обеспечению безопасности на границе».
В январе президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил, что его страна вводит пошлины в размере 30% на импорт из Колумбии из-за того, что власти соседней республики якобы недостаточно активно борются с действующими в приграничной зоне преступными группировками. Колумбия ввела ответные меры. С 1 марта Эквадор повысил пошлины до 50%.
Андский пакт, официально именуемый Андским сообществом, является региональным интеграционным объединением, которое было создано в 1969 году. Сейчас его полноправными членами являются Боливия, Колумбия, Перу и Эквадор. Ключевой целью организации является социально-экономическая интеграция стран-участниц, в том числе за счет поддержания зоны свободной торговли, единого таможенного пространства и свободного перемещения граждан.