Президент Колумбии назвал чудовищным повышение Эквадором пошлин на импорт

Ранее Министерство производства, внешней торговли и инвестиций Эквадора объявило о решении повысить с 1 мая пошлины на импорт из Колумбии до 100%. В ведомстве пояснили, что это мера вынужденная и вызвана деятельностью приграничных преступных группировок, занимающихся наркоторговлей, а также отсутствием со стороны Боготы «конкретных и эффективных мер по обеспечению безопасности на границе».