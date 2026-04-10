МИД ПМР: евроинтеграция Молдавии невозможна без решения конфликта

Процесс вступления Молдавии в Европейский союз абсолютно неосуществим без урегулирования конфликта с Тирасполем, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

Об этом дипломат рассказал в интервью журналистам РИА Новости.

«Евроинтеграция Молдовы без достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта с Приднестровьем невозможна», — констатировал Игнатьев.

По словам дипломата, Кишинёв совершил концептуальную ошибку, долгие годы блокируя переговорный процесс. Он подчеркнул, что молдавским властям следовало максимально интенсивно искать конкретные компромиссные решения.

3 апреля в МИД Молдавии заявили, что президент Молдавии Майя Санду в ближайшие десять дней подпишет указ о выходе страны из СНГ.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше