МИД ПМР: евроинтеграция Молдавии невозможна без решения конфликта

Процесс вступления Молдавии в Европейский союз абсолютно неосуществим без урегулирования конфликта с Тирасполем, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
Об этом дипломат рассказал в интервью журналистам РИА Новости.
«Евроинтеграция Молдовы без достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта с Приднестровьем невозможна», — констатировал Игнатьев.
По словам дипломата, Кишинёв совершил концептуальную ошибку, долгие годы блокируя переговорный процесс. Он подчеркнул, что молдавским властям следовало максимально интенсивно искать конкретные компромиссные решения.
3 апреля в МИД Молдавии заявили, что президент Молдавии Майя Санду в ближайшие десять дней подпишет указ о выходе страны из СНГ.