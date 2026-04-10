«Русские» и «украинские» деревни ликвидировали на Бали

Об этом РИА Новости сообщил губернатор И Ваян Костер.

Он отметил, что практика компактного проживания иностранцев противоречит принципам регулирования и культурной политики острова.

«Поэтому я потребовал от главы округа Гианьяр и начальника полиции навести порядок… Сейчас этого уже нет. Больше нет ни русской деревни, ни украинской деревни», — добавил глава региона.

На индонезийском острове Бали и соседних территориях постоянно находятся около 35 тыс. граждан России. Об этом рассказал российский посол в Индонезии Сергей Толчёнов.