«Русские» и «украинские» деревни ликвидировали на Бали

«Русские» и «украинские» деревни ликвидировали на острове Бали.
Об этом РИА Новости сообщил губернатор И Ваян Костер.
Он отметил, что практика компактного проживания иностранцев противоречит принципам регулирования и культурной политики острова.
«Поэтому я потребовал от главы округа Гианьяр и начальника полиции навести порядок… Сейчас этого уже нет. Больше нет ни русской деревни, ни украинской деревни», — добавил глава региона.
На индонезийском острове Бали и соседних территориях постоянно находятся около 35 тыс. граждан России. Об этом рассказал российский посол в Индонезии Сергей Толчёнов.