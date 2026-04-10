Глава МИД Мексики пообещал сотрудничать с США без подчинения и поддерживать Кубу

Приоритетом внешней политики Мехико также станет защита национального суверенитета, сообщил Роберто Веласко Альварес.

МЕХИКО, 10 апреля. /ТАСС/. Защита национального суверенитета и построение равноправных отношений с США станут приоритетами внешней политики Мексики. Об этом заявил министр иностранных дел республики Роберто Веласко Альварес в своем первом обращении на этой должности к сотрудникам внешнеполитического ведомства.

«Мы будем поддерживать сотрудничество в области безопасности, основанное на взаимном доверии и общей ответственности, без подчинения и в строгом соответствии с нашей конституцией и международным правом», — указал Веласко Альварес, говоря об отношениях с соседями по Северной Америке — США и Канадой, плановый пересмотр торгового соглашения USMCA с которыми также назван одним из приоритетов Мехико.

Веласко указал, что Мексика также планирует активно защищать интересы своих граждан за рубежом с акцентом на обеспечение их безопасности и уважение прав человека. Касаясь региональной политики, глава МИД подчеркнул, что Мексика продолжит курс на интеграцию стран Латинской Америки и Карибского бассейна. «Мы подтвердим наши принципы, как мы это делаем в случае с Кубой на основе солидарности и невмешательства», — добавил дипломат.

8 апреля Веласко Альварес был утвержден главой мексиканского МИД, с октября 2025 года он занимал пост заместителя министра иностранных дел по делам Северной Америки.

Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
