В МИД РФ заявили, что Куба стала прямым объектом агрессивной политики США

Куба является прямым объектом агрессивной политики, которую проводят Соединённые Штаты, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции в посольстве России в Гаване.
«Сейчас очевидно, что силовые методы, как и санкции, как и политический диктат, не приносят искомых результатов. Тем не менее агрессивность в качестве основы политики США сохраняется в полной мере. И Куба является прямым объектом этой политики», — подчеркнул он.
Рябков отметил, что и российские власти, и кубинская сторона осознают серьёзность угрозы. По его словам, наиболее эффективным подходом является всестороннее и доверительное сотрудничество, а также совместный анализ и разработка решений для преодоления трудностей в различных сферах.
Напомним, 22 марта заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио сообщил, что Вооружённые силы латиноамериканской республики готовятся к возможному вторжению Соединённых Штатов. Он уточнил, что не предпринимать никаких шагов в этом вопросе было бы неразумно.