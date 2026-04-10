Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ заявили, что Куба стала прямым объектом агрессивной политики США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Куба является прямым объектом американской политики, в основе которой сохраняется агрессивность.

Источник: Аргументы и факты

Куба является прямым объектом агрессивной политики, которую проводят Соединённые Штаты, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции в посольстве России в Гаване.

Замглавы ведомства отметил, что конфликт, который США и Израиль начали против Ирана, вверг Ближний Восток в новое вооруженное противостояние.

«Сейчас очевидно, что силовые методы, как и санкции, как и политический диктат, не приносят искомых результатов. Тем не менее агрессивность в качестве основы политики США сохраняется в полной мере. И Куба является прямым объектом этой политики», — подчеркнул он.

Рябков отметил, что и российские власти, и кубинская сторона осознают серьёзность угрозы. По его словам, наиболее эффективным подходом является всестороннее и доверительное сотрудничество, а также совместный анализ и разработка решений для преодоления трудностей в различных сферах.

Напомним, 22 марта заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио сообщил, что Вооружённые силы латиноамериканской республики готовятся к возможному вторжению Соединённых Штатов. Он уточнил, что не предпринимать никаких шагов в этом вопросе было бы неразумно.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше