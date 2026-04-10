Рябков: Россия не собирается уходить из Западного полушария

ГАВАНА, 10 апреля. /ТАСС/. Россия не будет уходить из Западного полушария, что бы там ни говорили в Вашингтоне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции в посольстве РФ в Гаване.

Источник: РИА "Новости"

«Россия не собирается уходить из Западного полушария, что бы там ни говорили в Вашингтоне, там одержимы идеей вытеснения России, а также Китая из этого региона», — отметил дипломат.

«Наши отношения с Кубой носят особый характер, — подчеркнул он. — И политически, и эмоционально для народа России Куба много значит. Для нас кубинцы — это братья. И мы не можем просто предать Кубу, это вообще исключено, мы не можем бросить ее на произвол судьбы». «Это было бы фундаментально противоречащим тому, что лежит в основе нашего братства и нашей дружбы» — отметил Рябков.

Замглавы МИД РФ принял участие в Гаване в российско-кубинских межмидовских консультациях, состоялась его встреча с президентом карибской республики Мигелем Диас-Канелем.

Узнать больше по теме
Гавана: один из самых узнаваемых городов Карибского региона
Гавана — столица Кубы, сочетающая колониальную архитектуру, тропический климат и богатую историю. В этом материале разберем, где находится города, кому он принадлежит, как формировалась его история и чем важен сегодня.
Читать дальше