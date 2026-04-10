Минтранс Сахалина: морское сообщение с материком приостановят из-за циклона

Паромная переправа между Сахалином и Хабаровским краем временно приостановит свою работу из-за надвигающегося циклона, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Как следует из заявления, непогода распространится по всей акватории Татарского пролива. В связи с этим с начала суток 11 апреля движение судов по маршруту Холмск — Ванино будет полностью прекращено.
Синоптики прогнозируют, что возобновление морского сообщения и отправка паромов со стороны материка может начаться только 12 апреля.
Ранее сообщалось, что большая часть города Северо-Курильска в Сахалинской области осталась без электричества из-за мощного циклона с ветром до 58 м/с.