Минтранс Сахалина: морское сообщение с материком приостановят из-за циклона

Паромная переправа между Сахалином и Хабаровским краем временно приостановит свою работу из-за надвигающегося циклона, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Паромная переправа между Сахалином и Хабаровским краем временно приостановит свою работу из-за надвигающегося циклона, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Как следует из заявления, непогода распространится по всей акватории Татарского пролива. В связи с этим с начала суток 11 апреля движение судов по маршруту Холмск — Ванино будет полностью прекращено.

Синоптики прогнозируют, что возобновление морского сообщения и отправка паромов со стороны материка может начаться только 12 апреля.

Ранее сообщалось, что большая часть города Северо-Курильска в Сахалинской области осталась без электричества из-за мощного циклона с ветром до 58 м/с.